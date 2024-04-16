В Тбилиси у парламента вновь начался митинг против законопроекта об иноагентах

Митингующие расположились у главного входа в парламент на проспекте Руставели. Проспект перекрыт. Часть протестующих, среди которых бывший гендиректор грузинского телеканала Rustavi 2 и основатель Новой партии Ника Гварамия, находится у служебного входа в парламент на улице Чичинадзе, откуда выезжают депутаты и сотрудники аппарата законодательного органа. Таким образом, они планируют помешать выезду автомобилей, однако полиция уже предупредила их, что нельзя блокировать въезды и выезды административных зданий.
В Тбилиси с начала недели проводятся митинги против принятия закона об иноагентах. В понедельник акция протеста переросла в потасовку с полицией. Правоохранителям пришлось арестовать 14 человек в административном порядке, четыре из которых уже отпущены под подписку.
Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» в начале апреля заявила о решении повторно внести на рассмотрение парламента законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Это произошло спустя год после того, как аналогичная инициатива привела к массовым протестам, что заставило власти отказаться от его принятия. Текст законопроекта такой же, как и в прошлом году, за исключением термина «агент иностранного влияния». Вместо этого использовано понятие «организация, проводящая интересы иностранной силы».
Против законопроекта выступили как президент Грузии Саломе Зурабишвили и оппозиция, так и дипломатический корпус, в том числе представительство ЕС в Грузии и посольство США. По словам противников инициативы, законопроект будет препятствовать интеграции Грузии в Евросоюз.
Закон об иностранных агентах действует в России, в некоторых странах Запада, а так же Австралии, Израиле и Китае. Первыми закон о регистрации иностранных агентов приняли США в 1938 году. C 2018 года в Австралии действует закон о системе прозрачности иностранного влияния. В июле 2016 года в Израиле был принят закон о прозрачности финансирования НПО. В Китае с января 2017 года действует закон, регулирующий деятельность иностранных НПО. В 2023 году в Великобритании вступил в силу обновленный закон о национальной безопасности, принятый в июле того же года. Этот закон регулирует работу НПО. Аналогичный законопроект находится на рассмотрении в парламенте Франции.