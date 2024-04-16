В Тбилиси у парламента вновь начался митинг против законопроекта об иноагентах

Закон об иностранных агентах действует в России, в некоторых странах Запада, а так же Австралии, Израиле и Китае. Первыми закон о регистрации иностранных агентов приняли США в 1938 году. C 2018 года в Австралии действует закон о системе прозрачности иностранного влияния. В июле 2016 года в Израиле был принят закон о прозрачности финансирования НПО. В Китае с января 2017 года действует закон, регулирующий деятельность иностранных НПО. В 2023 году в Великобритании вступил в силу обновленный закон о национальной безопасности, принятый в июле того же года. Этот закон регулирует работу НПО. Аналогичный законопроект находится на рассмотрении в парламенте Франции.