В Уфе спасатели обследовали 81 км реки Белой в поисках пропавших мальчиков.

Спасатели сообщили об итогах 18-го поискового дня. Сегодня они обследовали на плавсредствах 81 км акватории и береговой линии реки Белой. Операция по поиску подростков-одногодков продолжается с 30 марта, когда обнаружилась их пропажа. В ней принимают участие добровольцы отряда «Лиза Алерт», сотрудники Аварийно-спасательной службы и других чрезвычайных подразделений. Во время паводка прекращены водолазные работы (сильное течение и мутные воды), а добровольцы работают с 10 до 22 часов. Поисковый штаб находится по ул. Шафиева, 12/2.