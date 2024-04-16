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В центре Екатеринбурга загорелось офисное здание

В Екатеринбурге из горящего здания эвакуировали 30 человек.

Источник: Комсомольская правда

В центре Екатеринбурга произошел пожар на проспекте Ленина, 50А. По предварительным данным, возгорание началось на третьем этаже в офисном помещении. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

— Из здания было эвакуировано 30 человек до прибытия пожарных, — сообщили «КП-Екатеринбург» в ГУ МЧС по Свердловской области.

Возгорание было ликвидировано. Установлено, пожар распространился на 15 квадратных метров. Газодымозащитная служба провела проверку помещений. На данный момент не поступало информации о пострадавших.

Напомним, что 16 апреля в поселке Исток загорелся неэксплуатируемый цех на пилораме. На место ЧП прибыли 17 пожарных. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Пожар был ликвидирован, причина возгорания пока не установлена.

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