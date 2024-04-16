В Сочи задержали подозреваемого в убийстве участника КВН

Как ранее рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, потасовка между участником махачкалинской команды КВН «Лахмаджу» и членом сочинской «Моей команды» произошла на курорте в ночь на 18 января около гостиницы «Жемчужина». Участник «Лахмаджу», предположительно, нанес несколько ударов оппоненту, тот упал с опорной стены, получив открытую черепно-мозговую травму, перелом костей свода и оснований черепа, а также ушиб головного мозга. От полученных травм потерпевший скончался в больнице.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Позже краевым следствием сообщалось, что личность мужчины установлена. Задержать подозреваемого удалось спустя несколько месяцев. «Фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение. В ближайшее время следователь регионального управления СК намерен ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в Telegram-канале «Следком».