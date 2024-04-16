В Воронежской области из реки подняли автомобиль с телами двух участников СВО

В Воронежской области 16 апреля из реки Дон подняли автомобиль с телами двух участников СВО, сообщили в региональном правительстве.
Военнослужащие 8 апреля выехали из зоны спецоперации в отпуск в Чувашию. 9 апреля перестали выходить на связь. Цифровые следы пропавших терялись около половины второго ночи в Богучарском районе Воронежской области. Родственники бойцов забили тревогу, разместив в соцсетях призыв о помощи в поисках двух военных и водителя.
Автомобиль ВАЗ-2114, съехавший с разведенного понтонного моста Галиевка — Подколодновка, 13 апреля обнаружили в реке Дон. По данным аварийно-спасательной службы Воронежской области, машину не сразу смогли поднять из-за сильного течения. Водолазы обнаружили авто на расстоянии около 100 метров от понтонной переправы вниз по течению на глубине около восьми метров. В машине отсутствует лобовое стекло, в салоне нашли трупы двух военнослужащих. По предварительной версии, тело водителя могло унести течением.
Как отмечают в министерстве дорожной деятельности Воронежской области, наплавной мост был разведен из-за половодья. Проезд к нему был перекрыт двумя шлагбаумами и щитом со схемой проезда.
Причины гибели военнослужащих выясняют следователи военной прокуратуры Воронежского гарнизона.
Сейчас областные власти помогают родственникам погибших, приехавших на место для опознания.