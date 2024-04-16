В Воронежской области из реки подняли автомобиль с телами двух участников СВО

Автомобиль ВАЗ-2114, съехавший с разведенного понтонного моста Галиевка — Подколодновка, 13 апреля обнаружили в реке Дон. По данным аварийно-спасательной службы Воронежской области, машину не сразу смогли поднять из-за сильного течения. Водолазы обнаружили авто на расстоянии около 100 метров от понтонной переправы вниз по течению на глубине около восьми метров. В машине отсутствует лобовое стекло, в салоне нашли трупы двух военнослужащих. По предварительной версии, тело водителя могло унести течением.