Парня осудили за кражу невесты в Шымкенте

Из материалов дела известно, что подсудимый Г. познакомился с потерпевшей А. в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России), приехал к ней из Жанаозена в Шымкент и похитил с целью жениться.
Автомобиль «жениха» остановили по дороге в Мангистаускую область.
Потерпевшая простила парня и просила назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.
Суд учёл отсутствие у «жениха» судимости, а также мнение потерпевшей.
«Приговором суда Г. признан виновным в совершении уголовного правонарушения по части 1 статьи 125 УК РК и ему назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы, с применением статьи 63 УК РК наказание считать условным», — сообщили в суде.
Приговор пока не вступил в законную силу.