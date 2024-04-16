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Парня осудили за кражу невесты в Шымкенте

В Межрайонном суде по уголовным делам Шымкента рассмотрели уголовное дело в отношении парня, обвинённого в похищении невесты, передаёт BaigeNews.kz.

Из материалов дела известно, что подсудимый Г. познакомился с потерпевшей А. в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России), приехал к ней из Жанаозена в Шымкент и похитил с целью жениться.

Автомобиль «жениха» остановили по дороге в Мангистаускую область.

Потерпевшая простила парня и просила назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.

Суд учёл отсутствие у «жениха» судимости, а также мнение потерпевшей.

«Приговором суда Г. признан виновным в совершении уголовного правонарушения по части 1 статьи 125 УК РК и ему назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы, с применением статьи 63 УК РК наказание считать условным», — сообщили в суде.

Приговор пока не вступил в законную силу.