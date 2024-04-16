Очаг холеры на борту Air Astana — заболевшую вылечили и отправили домой

АЛМАТЫ, 16 апр — Sputnik. 5 апреля на борту рейса авиакомпании Air Astana по маршруту Дели-Алматы был обнаружен очаг холеры. Сегодня, 16 апреля в Санитарно-эпидемиологической службе Казахстана сообщили об успешной ликвидации очага.
«Оперативные действия специалистов санитарно-эпидемиологической службы позволили своевременно выявить и локализовать инфекцию, предотвратив распространение холеры внутри страны», — говорится в сообщении.
Результаты лабораторных исследований контактных лиц — отрицательные, медицинское наблюдение со 154 человек снято.
Заболевшая, гражданка Республики Кыргызстан, успешно прошла лечение и была выписана из стационара с благоприятным исходом. В настоящее время она отправилась в город Бишкек.
В СЭС дали ряд рекомендаций для пассажиров, особенно для тех, кто планирует поездки в страны с высоким уровнем заболеваемости холерой, такие как некоторые регионы Африки и Азии, включая Индию, Афганистан и Пакистан.
Им рекомендуется пить только кипяченую или бутилированную воду, избегать использования льда для охлаждения напитков и поддерживать гигиену рук.
При появлении первых признаков заболевания обращаться за медицинской помощью немедленно, избегая самолечения.