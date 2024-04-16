«Мы еще больше уверены, что смерть Леши — не несчастный случай». Родители погибшего в Адлере футболиста не бросили собственное расследование

В расследование включились и родственники Лесина. Его семья приехала в Адлер, чтобы лично пройти маршрут сына, который сейчас называют последним. Они выяснили, что за несколько часов до гибели, 5 ноября, мужчина отдыхал с друзьями в баре, а после компания рассталась. Якобы приятели решили продолжить в другом увеселительном учреждении, куда Лесина не пустили из-за дресс-кода. Несмотря на позднюю осень на курорте стояла теплая погода и мужчина был одет в шорты и светлую футболку, при нем был рюкзак с документами, смартфоном, ключами и банковскими картами.