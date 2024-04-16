«Мы еще больше уверены, что смерть Леши — не несчастный случай». Родители погибшего в Адлере футболиста не бросили собственное расследование

Прошло уже пять месяцев с момента таинственной гибели на адлерском пляже футболиста из Чувашии Алексея Лесина. Но с ноября 2023 года близкие мужчины не приблизились к разгадке его смерти. Семья спортсмена живет в Чебоксарах и все это время дистанционно самостоятельно пытается расследовать трагедию.
«Ровно пять месяцев назад 6 ноября 2023-го года, в Адлере в районе пляжа Мандарин при загадочных обстоятельствах погиб мой сын Алексей. 11-го ноября следственным комитетом Адлерского района было заведено уголовное дело, которое до сих пор находится в стадии предварительного расследования» — рассказал отец погибшего мужчины Сергей Лесин.
Звезда чувашского футбола Алексей Лесин приехал в Сочи на Всероссийский турнир по мини-футболу. Спортсмен играл в составе команды «Делин». Футболисты остановились в гостинице в Адлере. Утром 6 ноября на адлерском пляже было найдено безжизненного тело молодого мужчины нашли. После экспертиз стало ясно, что 30-летний Лесин. Следователи завели уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Расследование взяли на контроль сразу два руководителя ведомства — краевого следкома Андрей Маслов и федерального главка Александр Бастрыкин.
В расследование включились и родственники Лесина. Его семья приехала в Адлер, чтобы лично пройти маршрут сына, который сейчас называют последним. Они выяснили, что за несколько часов до гибели, 5 ноября, мужчина отдыхал с друзьями в баре, а после компания рассталась. Якобы приятели решили продолжить в другом увеселительном учреждении, куда Лесина не пустили из-за дресс-кода. Несмотря на позднюю осень на курорте стояла теплая погода и мужчина был одет в шорты и светлую футболку, при нем был рюкзак с документами, смартфоном, ключами и банковскими картами.
«К сожалению, нам отказано в получении видеозаписей с камер наблюдения, последних транзакций с его банковских карт и последних звонков с его телефона. Причина отказа — нет технической возможности. Обстоятельства гибели Алексея становятся еще более странными», — рассказал «КП-Кубань» Сергей Лесин.
Загадки добавили результаты экспертизы — легкие найденного в соленом море мужчины были заполнены пресной водой. А вот его личные вещи, это рюкзак с документами и смартфоном, обнаружился в Абхазии.
Все знакомые Алексея Лесина не верят в версию несчастного случая. Он находился в прекрасной физической форме и отлично плавал. Не верят родители Лесина и в его самоубийство.
«Сейчас я еще больше убежден, что это был не несчастный случай. Я прошу откликнуться людей, которые могут помочь нам установить причину смерти нашего сына», — Сергей Лесин просит о помощи всех, кто 6 ноября прогуливался в районе пляжа «Мандарин».
В мае отец спортсмена снова собирается в Сочи. Он хочет еще раз лично опросить сотрудников баров, которые посещал Алексей и снова запросить видеозаписи с камер наблюдения.
В память о погибшем Алексее Лесине в Чувашии проводят футбольные матчи. В апреле 2024 года команда «Платон» посвятила погибшему другу победу в СуперЛиге Чемпионата Ульяновской по области по мини-футболу. Футболисты вышли на поле в футболках с портретом спортсмена.