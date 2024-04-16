Рекорд полковника Захарченко побит заочно

Тем не менее известно, что они обжаловали арест своих подзащитных, которых должны заключить на два месяца под стражу с момента их фактического задержания в России или выдачи из-за границы, но успеха не добились. Защита пыталась доказать нарушения подследственности в данном уголовном деле, а именно указывала на то, что взяткодатель в момент совершения преступления находился в Новосибирске, а коды от криптокошельков передавались полицейским в Санкт-Петербурге, соответственно, в этих городах, а не в столице и должно вестись расследование.