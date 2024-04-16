Рекорд полковника Захарченко побит заочно

Бывший начальник 3-го отделения 4-го отдела (по борьбе с преступлениями в кредитно-финансовой сфере, совершаемыми с использованием информационных технологий) управления по борьбе с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий («К») БСТМ МВД России Георгий Сатюков обвиняется в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), а его экс-коллега Дмитрий Соколов — в посредничестве в этом (ст. 291.1 УК).
Обвинение обоим следователь управления по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных органов, главного следственного управления (ГСУ) СКР предъявил заочно, так как фигуранты скрылись. По ходатайствам следствия обвиняемые были объявлены вначале в федеральный, а затем и международный розыск и заочно арестованы судом.
Из материалов дела следует, что офицеры под угрозой уголовного преследования навязали «крышу» Алексею Иванову (Билюченко) — системному администратору криптобиржи World Exchange Services Pte. Ltd. (Wex, бывшая BTC), зарегистрированной в Сингапуре. Следует отметить, что уголовное дело в отношении создателя BTC Александра Винника, выданного Грецией США, в мае должны начать рассматривать в суде Северного округа штата Калифорния. Он обвиняется в отмывании от $4 млрд до $9 млрд.
В свою очередь, российские полицейские, полагают в ГСУ СКР, в период с марта 2019 года по октябрь 2021 года получили взятки в виде иного имущества — криптовалюты в размере не менее 2119,5265569864 биткойна (ВТС) 10 016 эфириумов (ЕТС), эквивалентной сумме не менее 4,9 млрд руб.
Крипта через посредника Соколова была перечислена на подконтрольные Георгию Сатюкову криптовалютные кошельки за «незаконные действия (бездействие) и общее покровительство по службе» в пользу господина Иванова. Таким образом, следствие инкриминировало Георгию Сатюкову получение самой крупной в истории МВД России взятки. До этого рекордсменом выступал подпольный миллиардер из министерства Дмитрий Захарченко, осужденный на 16 лет за получение взяток на общую сумму 1,4 млрд руб., при этом, правда, у него были найдены и конфискованы активы на 9 млрд.
У фигурантов нового коррупционного скандала, как говорится в материалах дела, также «находится значительное количество недвижимого имущества» и денежных средств на банковских и брокерских счетах, «открытых на доверенных им лиц». Только у Георгия Сатюкова и его родственников нашлось шесть крупных объектов недвижимости, в том числе двухсотметровая квартира в ЖК «Нежинский ковчег» в Москве, а также порядка 13 счетов в различных банках. О российских активах господина Соколова пока неизвестно, но в материалах дела упоминается, что он якобы является владельцем апартаментов в самом высоком здании Дубая башне «Бурдж-Халифа».
Адвокат господина Сатюкова от комментариев воздержался, а защитница его коллеги для них была недоступна.
Тем не менее известно, что они обжаловали арест своих подзащитных, которых должны заключить на два месяца под стражу с момента их фактического задержания в России или выдачи из-за границы, но успеха не добились. Защита пыталась доказать нарушения подследственности в данном уголовном деле, а именно указывала на то, что взяткодатель в момент совершения преступления находился в Новосибирске, а коды от криптокошельков передавались полицейским в Санкт-Петербурге, соответственно, в этих городах, а не в столице и должно вестись расследование.
Кроме того, указывалось, что фигурантов не оповещали об их уголовном преследовании и о том, чтобы за границу они не выезжали. Загранпаспорта полицейских, владеющих сведениями, составляющими гостайну, хранятся у их руководства.
А сведений о том, что они стали обладателями новых документов, необходимых для выезда из страны, следствие не предоставило. Таким образом, до сих пор остается непонятным, как уже бывшие сотрудники управления «К» покинули Россию.
По данным «Ъ», о предполагаемой коррупции в БСТМ МВД следствие узнало благодаря досудебному соглашению о сотрудничестве, которое господин Иванов заключил с первым заместителем генпрокурора России Анатолием Разинкиным. В рамках «сделки» он признал вину в растрате из биржи криптовалюты (ч. 4 ст. 160 УК) на общую сумму 3 млрд 167 млн 433 тыс. 649 ₽ 36 коп. Преступление он совершил, «осуществляя функции по техническому, административному и финансовому управлению работой криптобиржи», в том числе благодаря доступу к профилям и учетным записям пользователей, просмотру и изменению балансов с информацией о количестве размещенных денежных средств и криптовалюты, а также перераспределению криптовалюты между «горячими» и «холодными» кошельками.
Несмотря на возражения потерпевшей стороны, Мещанский райсуд Москвы рассмотрел уголовное дело господина Иванова в особом порядке.
Обвиняемый в суде утверждал, что не собирался присваивать средства, а лишь пытался их спрятать от силовиков — помимо сотрудников БСТМ МВД на них претендовали оперативники ФСБ и решальщики, готовые за крупное вознаграждение урегулировать все проблемы. Только полицейским, по данным обвиняемого, он переводил до $5 млн в месяц.
В итоге предпринимателю назначили три года и шесть месяцев колонии общего режима, штраф в размере 500 тыс. руб. и ограничение свободы сроком на один год после отсидки. Как сообщил «Ъ» адвокат Игорь Штанг, ущерб бирже его клиент фактически возместил, но представитель Wex подал в Савеловский райсуд Москвы иск, в котором, ссылаясь на разницу курсов криптовалюты, увеличил свои требования до неподъемного для ответчика размера. По данным «Ъ», это около 16 млрд руб.