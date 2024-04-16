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Два автобуса столкнулись напротив торгового центра в Алматы

16 апреля в Алматы произошло столкновение двух автобусов городского маршрута № 58, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Авария произошла по проспекту Сейфуллина между улицами Макатаева и Маметовой, напротив торгового центра Mega Park.

Как рассказал водитель одного из автобусов, он подъехал к перекрестку, остановился на красный сигнал светофора, и через какое-то мгновение на полном ходу сзади в него врезался второй автобус.

От удара машины растолкало в разные стороны.

Автобусы были пустыми и ехали в автопарк.

По словам второго водителя, он отвлекся и поздно увидел коллегу, попытался избежать столкновения, но не вышло.

Отметим, что в Алматы в данное время дождь, дорога скользкая.

В результате аварии пострадал только виновник ДТП. Его госпитализировали.

В деталях дорожного инцидента предстоит разобраться полицейским.