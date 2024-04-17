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В Воронежской области затонула машина с бойцами СВО из Чувашии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 апр — РИА Новости. Автомобиль с тремя бойцами из Чувашии, возвращавшимся из зоны специальной военной операции, затонула в Воронежской области, сообщили в Госкомитете республики по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

Источник: © РИА Новости

«Глава Чувашской Республики Олег Алексеевич Николаев проинформирован о затонувшей машине с возвращавшимися с СВО бойцами из Чувашии. По его поручению установили контакт с семьями погибших и правительством Воронежской области для оказания необходимой поддержки», — говорится в заявлении.

В результате поисковых мероприятий обнаружили автомобиль и тела двух погибших. Принимаются меры по поиску третьего пропавшего уроженца республики.

Власти региона окажут всю необходимую помощь в организации похорон.

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