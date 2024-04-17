В Воронежской области затонула машина с бойцами СВО из Чувашии

«Глава Чувашской Республики Олег Алексеевич Николаев проинформирован о затонувшей машине с возвращавшимися с СВО бойцами из Чувашии. По его поручению установили контакт с семьями погибших и правительством Воронежской области для оказания необходимой поддержки», — говорится в заявлении.