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Житель Приднестровья сажал розы, а обнаружил снаряды времен Великой Отечественной: Повезло, что не взорвались — в 100 метрах находится детсад

Специалисты обнаружили пять боеприпасов, извлекли их из земли и увезли, чтобы в дальнейшем утилизировать.

Источник: Комсомольская правда

Житель села Воронково Рыбницкого района намеревался высадить розы. В палисаднике, копая около забора, обнаружил предметы, похожие на снаряды, видимо, оставшиеся в земле с Великой Отечественной войны. Позвонил в милицию, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Примерно в ста метрах от страшной находки оказался детский сад. До приезда спасателей детей и работников эвакуировали. Опасное место оцепили, запретили проход гражданским лицам.

На месте происшествия работали милиционеры, спасатели АСП и сапёры минобороны.

Специалисты обнаружили пять боеприпасов, извлекли их из земли и увезли, чтобы в дальнейшем утилизировать.