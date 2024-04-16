Житель Приднестровья сажал розы, а обнаружил снаряды времен Великой Отечественной: Повезло, что не взорвались — в 100 метрах находится детсад

Житель села Воронково Рыбницкого района намеревался высадить розы. В палисаднике, копая около забора, обнаружил предметы, похожие на снаряды, видимо, оставшиеся в земле с Великой Отечественной войны. Позвонил в милицию, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.
Примерно в ста метрах от страшной находки оказался детский сад. До приезда спасателей детей и работников эвакуировали. Опасное место оцепили, запретили проход гражданским лицам.
На месте происшествия работали милиционеры, спасатели АСП и сапёры минобороны.
Специалисты обнаружили пять боеприпасов, извлекли их из земли и увезли, чтобы в дальнейшем утилизировать.