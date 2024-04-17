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В Петербурге умерла женщина, пострадавшая в ДТП с трамваем

С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 апр — РИА Новости. Женщина, которая получила тяжелые травмы в ДТП с трамваем в Санкт-Петербурге, во вторник скончалась в больнице, сообщил городской комитет по транспорту.

Источник: © РИА Новости

«Власти города выражают глубокие соболезнования родным пострадавшей в ДТП на Наличной улице. Врачи сделали всё возможное, но сегодня женщина скончалась», — пишет комитет по транспорту в своем Telegram-канале.

Отмечается, что власти Петербурга берут на себя организацию похорон умершей женщины, ее семья получит социальную выплату.

«В настоящее время следственные органы проводят техническую экспертизу. Ее результаты будут опубликованы официально», — добавляется в сообщении комитета по транспорту.

Ранее в «Горэлектротрансе» сообщали, что трамвай проходил обкатку, в нем не было пассажиров.

Как ранее сообщали РИА Новости в полиции, в минувшую пятницу трамвай сбил трех пешеходов на Наличной улице. По предварительным данным, причиной аварии стал отказ тормозов. Городской комитет по здравоохранению информировал, что женщина, пострадавшая в этом ДТП, госпитализирована в тяжелом состоянии, двое мужчин были направлены в больницу в состоянии средней тяжести и вскоре выписаны. Уголовное дело возбудили по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, сообщал региональный главк МВД РФ.