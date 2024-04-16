Автомобиль с военными СВО из Чувашии затонул в Воронежской области

— Глава Чувашской Республики Олег Николаев проинформирован о затонувшем автомобиле с возвращавшимися со спецоперации бойцами. По его поручению был установлен контакт с семьями погибших и правительством Воронежской области для оказания необходимой поддержки. В ходе поисковых мероприятий была обнаружена машина и тела двух погибших. Сейчас принимаются меры по поиску третьего пропавшего, — сказано в сообщении.