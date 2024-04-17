В Дагестане арестовали еще восемь человек из ОПГ энергетиков

В Махачкале арестованы еще восемь энергетиков, в том числе заместитель директора компании «Дагэнерго» Амирахмед Зурканаев, по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Верховного суда Дагестана.