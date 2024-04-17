В Дагестане арестовали еще восемь человек из ОПГ энергетиков

Их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей УК «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Подозреваемых отправили в СИЗО до 16 июня.
12 апреля сообщалось, что ФСБ задержала девять сотрудников «Россети Северный Кавказ». Силовики разоблачили организованную преступную группу (ОПГ) из бывших и действующих сотрудников компании, ее филиала «Дагэнерго» и подрядных организаций. Они похищали бюджетные деньги, выделенные на создание автоматизированной системы учета электроэнергии в Дагестане.