МЧС предупредило о возможных чрезвычайных ситуациях в Красноярском крае

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Метели и штормовой ветер порывами до 25 метров в секунду могут нарушить в среду жизнеобеспечение населения на территории Красноярского края, предупреждает МЧС России.
«По данным Гидрометцентра России и ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 17 апреля существует вероятность возникновения ЧС, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, порывами линий связи и электропередачи, затруднением движения транспорта в Сибирском федеральном округе на территории юга Таймырского МР Красноярского края», — говорится в прогнозе.
Как полагают эксперты МЧС, источниками возможных чрезвычайных ситуаций могут стать метели, а также порывы ветра, достигающие 25 метров в секунду.
Спасатели рекомендуют знать и выполнять общие меры безопасности. В частности, во время сильного ветра надо находиться дома, закрыв все окна. Если стихия застала на улице, следует стараться не приближаться к деревьям и разнообразным сооружениям повышенного риска — мостам, эстакадам, трубопроводам и линиям электропередачи. МЧС советует, кроме того, обходить рекламные щиты, ветхие строения и легковозводимые конструкции.