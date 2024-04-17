МЧС предупредило о возможных чрезвычайных ситуациях в Красноярском крае

Спасатели рекомендуют знать и выполнять общие меры безопасности. В частности, во время сильного ветра надо находиться дома, закрыв все окна. Если стихия застала на улице, следует стараться не приближаться к деревьям и разнообразным сооружениям повышенного риска — мостам, эстакадам, трубопроводам и линиям электропередачи. МЧС советует, кроме того, обходить рекламные щиты, ветхие строения и легковозводимые конструкции.