В Хабаровском крае рыбаки застряли на реке из-за ледохода

В Комсомольском районе Хабаровского края спасли двух рыбаков, которые застряли на реке из-за ледохода. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Инцидент произошёл 16 апреля на реке Гур возле посёлка Снежный. Двое местных жителей отправились на зимнюю рыбалку. Едва они перешли через водоём, лёд за их спинами начал ломаться, и путь назад оказался закрыт.
Комсомольчанам удалось поймать связь и позвонить в экстренные службы. Спасатели оперативно установили локацию горе-рыбаков и вернули их на берег на резиновой лодке, после чего отвезли домой.
«Состояние их здоровья — удовлетворительное, только испугались сильно. Им несказанно повезло, что в этом месте была устойчивая сотовая связь, и они смогли позвать на помощь. А то так бы и ночевали на островке», — отметил начальник ПСО ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Евгений Грязнов.