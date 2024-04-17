В Хабаровском крае рыбаки застряли на реке из-за ледохода

«Состояние их здоровья — удовлетворительное, только испугались сильно. Им несказанно повезло, что в этом месте была устойчивая сотовая связь, и они смогли позвать на помощь. А то так бы и ночевали на островке», — отметил начальник ПСО ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Евгений Грязнов.