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Расследование дела о заболевании школьников туберкулезом в Приморье находится на контроле главы СК

ВЛАДИВОСТОК, 17 апреля, ФедералПресс. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследование уголовного дела, возбужденного после заболевания школьников в Приморье туберкулезом. Заболевание подтвердилось у четырех учащихся.

Источник: РИА "Новости"

«В центральный аппарат СК России будет доложено о ходе расследования уголовного дела по факту оказания небезопасных услуг детям в Приморском крае», — сообщили в СУ СК РФ.

Отметим, что в Приморье по факту заболевания школьников туберкулезом в Дальнегорске возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья».

Напомним, у 53 школьников диаскин-тест показал положительный результат. Туберкулез подтвердился у четырех детей, они в настоящее время проходят лечение в больнице. Остальные учащиеся пройдут реабилитацию. В настоящее время устанавливается источник заболевания. По предварительным данным это мог быть сотрудник пищеблока.

СК