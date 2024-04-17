Расследование дела о заболевании школьников туберкулезом в Приморье находится на контроле главы СК

Напомним, у 53 школьников диаскин-тест показал положительный результат. Туберкулез подтвердился у четырех детей, они в настоящее время проходят лечение в больнице. Остальные учащиеся пройдут реабилитацию. В настоящее время устанавливается источник заболевания. По предварительным данным это мог быть сотрудник пищеблока.