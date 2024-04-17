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Оползень вновь сошел в Алматы

Сегодня ночью в Медеуском районе южной столицы рядом с одним из домов сошел оползень (оплывина). ЧП обошлось без жертв и пострадавших, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: t.me/mchs_official

Как сообщается в официальном Telegram-канале Министерства по ЧС РК, объем оплывины составил 10 кубических метров. Грязевая масса сошла рядом с жилым домом.

Пострадавших и разрушений в результате ЧП нет.

Предварительной причиной схода оплывины специалисты назвали обильные осадки и переувлажнение грунта.

По данным ГУ «Казселезащита» МЧС РК, имеется вероятность повторного схода оползневых процессов на данном участке.

По данным ДЧС Алматы, оплывина — это полоса маломощного слоя почвы глубиной до метра, смещенная (оплывшая) под действием силы тяжести вниз по склону вследствие насыщения талыми, дождевыми или грунтовыми водами до грязеподобного состояния.