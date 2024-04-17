Оползень вновь сошел в Алматы

Как сообщается в официальном Telegram-канале Министерства по ЧС РК, объем оплывины составил 10 кубических метров. Грязевая масса сошла рядом с жилым домом.
Пострадавших и разрушений в результате ЧП нет.
Предварительной причиной схода оплывины специалисты назвали обильные осадки и переувлажнение грунта.
По данным ГУ «Казселезащита» МЧС РК, имеется вероятность повторного схода оползневых процессов на данном участке.
По данным ДЧС Алматы, оплывина — это полоса маломощного слоя почвы глубиной до метра, смещенная (оплывшая) под действием силы тяжести вниз по склону вследствие насыщения талыми, дождевыми или грунтовыми водами до грязеподобного состояния.