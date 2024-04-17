На трассе Владивосток — Хабаровск загорелся автобус с пассажирами

ЧП на дороге случилось минувшим вечером в Приморье. На трассе загорелся автобус, в котором находились пассажиры, сообщает ИА PrimaMedia. Подробнее о пожаре рассказали в пресс-службе МинГОЧС Приморья.
Поздним вечером 16 апреля, в 23.20, поступила информация о возгорании на 600 километре автодороги Владивосток — Хабаровск. Загорелся пассажирский автобус, следовавший по маршруту Владивосток — Спасск-Дальний.
Как уточнили корр. ИА PrimaMedia, в момент ЧП в салоне транспорта находились 16 человек. К слову, никто из них не пострадал.
«Пожар локализован на площади 33 квадратных метров. Пассажиры убыли с места происшествия на попутном автотранспорте», — уточнили в ведомстве.