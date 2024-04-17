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На трассе Владивосток — Хабаровск загорелся автобус с пассажирами

Подробности озвучили в МинГОЧС Приморского края.

Источник: МЧС РФ

ЧП на дороге случилось минувшим вечером в Приморье. На трассе загорелся автобус, в котором находились пассажиры, сообщает ИА PrimaMedia. Подробнее о пожаре рассказали в пресс-службе МинГОЧС Приморья.

Поздним вечером 16 апреля, в 23.20, поступила информация о возгорании на 600 километре автодороги Владивосток — Хабаровск. Загорелся пассажирский автобус, следовавший по маршруту Владивосток — Спасск-Дальний.

Как уточнили корр. ИА PrimaMedia, в момент ЧП в салоне транспорта находились 16 человек. К слову, никто из них не пострадал.

«Пожар локализован на площади 33 квадратных метров. Пассажиры убыли с места происшествия на попутном автотранспорте», — уточнили в ведомстве.

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