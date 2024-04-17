В Хабаровске погиб мужчина при пожаре в деревянном бараке

В Хабаровске погиб мужчина при пожаре в бараке. Начата доследственная проверка, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Трагедия произошла в ночь с 15 на 16 апреля в Краснофлотском районе. На улице Партизанская вспыхнул двухэтажный деревянный дом. Во время тушения пожарные обнаружили тело мужчины без признаков жизни.
Ещё одна жительница дома пострадала. Её увезли в больницу для оказания медпомощи.
Причины пожара выясняются. Следователи осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и очевидцев.
«Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств случившегося», — сообщили в ведомстве.