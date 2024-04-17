В Новосибирске прошло заседание суда по делу о взрыве газа на Линейной

В уголовном деле два фигуранта: Евгений Кавун и Ирина Урбах.
Очередное заседание прошло в Заельцовском районе, в суде допрашивали потерпевших.
Напомним, по данным следствия, 6 февраля 2023 года Ирина Урбах постучалась в одну в квартир дома по улице Линейная, 39, представилась «контролером ООО “Межрегионгаз сервис” и убедила собственника жилья заменить гибкую подводку газового оборудования. Работу выполнил Евгений Кавун. Через три дня в данной квартире произошла утечка газа, что привело к взрыву. В доме обрушились несущие конструкции, начался пожар. 15 человек погибли, 11 пострадали.
В марте 2024 года муж погибшей жительницы дома предъявил иск с требование взыскать с фигурантов: 1 7800 000 за утрату имущества, 144 миллиона за недополученный заработок супруги, а также миллион, который он потратил на её похороны.
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