В Новосибирске прошло заседание суда по делу о взрыве газа на Линейной

Напомним, по данным следствия, 6 февраля 2023 года Ирина Урбах постучалась в одну в квартир дома по улице Линейная, 39, представилась «контролером ООО “Межрегионгаз сервис” и убедила собственника жилья заменить гибкую подводку газового оборудования. Работу выполнил Евгений Кавун. Через три дня в данной квартире произошла утечка газа, что привело к взрыву. В доме обрушились несущие конструкции, начался пожар. 15 человек погибли, 11 пострадали.