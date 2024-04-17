Обчистил холодильник и размахивал топором: в Приморье задержали мужчину

Мужчина днем вернулся домой и увидел на кухне незнакомца, который ел продукты из холодильника. Заметив хозяина, незваный гость схватился за топор и напал на него. Тот, в свою очередь, не растерялся, оттолкнул злоумышленника, запер дверь в дом и позвонил в полицию.