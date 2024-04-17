Обчистил холодильник и размахивал топором: в Приморье задержали мужчину

В Большом Камне местный житель проник в чужое жилище, съел все продукты из холодильника и едва не убил хозяина дома топором, сообщает ИА PrimaMedia. Подробности озвучили в пресс-службе Управления Росгвардии края.
Наряду вневедомственной охраны в Большом Камне поступила информация о том, что неизвестный в доме на Заовражной угрожает мужчине топором. Когда росгвардейцы прибыли на место, потерпевший рассказал свою версию произошедшего.
Мужчина днем вернулся домой и увидел на кухне незнакомца, который ел продукты из холодильника. Заметив хозяина, незваный гость схватился за топор и напал на него. Тот, в свою очередь, не растерялся, оттолкнул злоумышленника, запер дверь в дом и позвонил в полицию.
«Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обезоружили нападавшего и задержали его. Установлено, что ранее правонарушитель неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Росгвардейцы доставили 40-летнего гражданина в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — уточнили в пресс-службе Росгвардии.