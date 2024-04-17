В Ольхонском районе на домашний скот нападают волки

Отстрелить избыток хищников не так-то просто: район входит в Прибайкальский нацпарк, отстрел животных в нём запрещён. Об этом говорили на специальном совещании в Законодательном собрании Иркутской области, сообщает пресс-служба парламента.
Волки в Ольхонском районе стали выходить к населённым пунктам, что очень опасно для жителей. При этом не все охотники, даже при наличии разрешения, будут заниматься отстрелом волков. Хищник очень умён и жесток, а премия за его добычу составляет всего 16,5 тысячи рублей. При этом срок действия разрешения на добычу волка ограничен — охотнику даётся только три дня на отстрел. За это время выследить и убить волка почти невозможно.
Вопрос борьбы с волками на территории Ольхонского района решено вынести на заседание комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве.