В Ольхонском районе на домашний скот нападают волки

Волки в Ольхонском районе стали выходить к населённым пунктам, что очень опасно для жителей. При этом не все охотники, даже при наличии разрешения, будут заниматься отстрелом волков. Хищник очень умён и жесток, а премия за его добычу составляет всего 16,5 тысячи рублей. При этом срок действия разрешения на добычу волка ограничен — охотнику даётся только три дня на отстрел. За это время выследить и убить волка почти невозможно.