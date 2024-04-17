Ради ключей. Четверо рецидивистов порезали хабаровчанина и ограбили его жену

В Хабаровске суд вынес приговор четырём рецидивистам, которые пытались зарезать местного жителя, чтобы отобрать его ключи и обокрасть квартиру. Пока мужчина лежал на улице и истекал кровью, один из злоумышленников ограбил его жену. За несколько часов до произошедшего супруги сидели с преступниками за одним столом в баре и даже не подозревали, что вскоре окажутся жертвами разбоя. В запутанной истории, напоминающей криминальный боевик, разобрался hab.aif.ru.
Хвалился богатством
В ночь с 27 на 28 августа 2022 года хабаровчанин Данил* пришёл в бар на улице Некрасова со своей женой Анной*, чтобы весело провести время за танцами и алкоголем. В разгар вечеринки пара познакомилась с компанией из четырёх человек, между ними завязалась беседа. Перебрав со спиртным, Данил внезапно решил похвастаться.
«Знаете, а у меня дома очень много денег!» — сказал он.
Хабаровчанин не догадывался, что перед ним сидят отборные рецидивисты. Каждый из четвёрки имел криминальное прошлое — грабежи, хулиганство, сбыт наркотиков, угон, тяжкий вред здоровью… Едва услышав про деньги, 26-летний ранее судимый Вадим* тут же придумал план и поделился им со своими товарищами: «Убьём его, заберём ключи и обчистим квартиру».
Чтобы воплотить задуманное, после закрытия бара преступники пригласили супругов к себе домой, где продолжили застолье. Когда алкоголь начал заканчиваться, Вадим и его подельники предложили Данилу вместе сходить в магазин и купить ещё несколько бутылок. Новые друзья по-прежнему не вызывали у хабаровчанина подозрений, и он охотно согласился.
Чудом спасся от смерти
Выйдя из подъезда, четвёрка рецидивистов и Данил двинулись по Амурскому бульвару в сторону алкогольного магазина. Но до пункта назначения они так и не дошли: возле одного из домов грабители ударили мужчину по голове, а затем вытащили ножи и начали его добивать — следователи насчитали не менее 13 ранений. Вдобавок потерпевшего запинывали ногами, чтобы окончательно сломать его волю к сопротивлению.
Довести начатое до конца у преступников не получилось. Шум потасовки услышала женщина, проживавшая в доме неподалёку. Когда она выглянула в окно, то впала в шок от происходящего и решила вмешаться.
«Я сейчас полицию вызову!» — закричала хабаровчанка на всю улицу.
Несостоявшиеся убийцы сбежали с места преступления, а Данил, весь залитый кровью, остался лежать на тротуаре. Та же самая местная жительница, которая спугнула злоумышленников, вызвала на место скорую. Медики оказали потерпевшему оперативную помощь, благодаря чему тот остался жив, хотя и получил повреждения жизненно важных органов.
Ограбили супругу
Тем временем двое из четырёх фигурантов вернулись в квартиру, где в это время находилась супруга их жертвы. Анна уже собиралась идти на поиски мужа, но самый матёрый из бандитов, 44-летний Антон, вдруг попросил её дать телефон «позвонить».
Женщина выполнила просьбу, но вскоре заподозрила неладное. Когда она потребовала вернуть гаджет, Антон категорически отказался.
«Попытаешься забрать — убью», — сказал он, заламывая хабаровчанке руки.
Испугавшись, та перестала сопротивляться и позволила грабителю уйти с телефоном стоимостью 8 тысяч рублей. План по ограблению квартиры в итоге сорвался, и недорогое устройство стало единственной «добычей» злоумышленников. К тому же, как выяснилось впоследствии, «богатство» Данила оказалось его пьяной выдумкой — никакими астрономическими суммами денег он никогда не владел.
Официально
На следующий день всех четверых соучастников задержала полиция. Против них были возбуждены уголовные дела о разбое и покушении на убийство.
Суд признал достаточными доказательства, собранные следствием, и на днях вынес обвинительный приговор. Каждый из злоумышленников получил внушительные тюремные сроки. Отбывать наказание они отправятся в колонию строгого режима.
«Одному из мужчин судом назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет 5 дней с ограничением свободы на 1 год. Второму — 11 лет с ограничением свободы на 1 год с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами. Третьему — 9 лет с ограничением свободы сроком на 1 год. Четвертому — 13 лет с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев», — прокомментировала hab.aif.ru старший помощник руководителя СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО Дарья Немцева.