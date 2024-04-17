Ради ключей. Четверо рецидивистов порезали хабаровчанина и ограбили его жену

«Одному из мужчин судом назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет 5 дней с ограничением свободы на 1 год. Второму — 11 лет с ограничением свободы на 1 год с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами. Третьему — 9 лет с ограничением свободы сроком на 1 год. Четвертому — 13 лет с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев», — прокомментировала hab.aif.ru старший помощник руководителя СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО Дарья Немцева.