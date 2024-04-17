В Зиме женщину будут судить за оговор из ревности

Теперь ей предстоит ответить за свои фантазии в суде. Дело в отношении нее возбуждено по части 1 статьи 306 УК РФ. Санкции по ней довольно суровые: от штрафа в размере от ста до двухсот МРОТ до лишения свободы на срок до двух лет.