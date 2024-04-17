В Зиме женщину будут судить за оговор из ревности

В Зиме правоохранители вынужденно разбирались в отношениях в любовном треугольнике. В результате 35-летняя женщина пойдет под суд, сообщает ИА «ТК Город».
Как рассказали в пресс-службе приангарской прокуратуры, женщина «совершила заведомо ложный донос на почве ревности»:
«В феврале 2024 года обвиняемая, распивая спиртные напитки в гостях у её интернет-знакомого, приревновав хозяина дома к своей подруге, обратилась в дежурную часть отдела полиции, сообщив о хищении у нее во время застолья крупной суммы денег».
То, что преступления на самом деле не было, сотрудники полиции выяснили сразу, как только приехали на вызов. Протрезвев, дама призналась: заявление написала в приступе ревности, денег у нее никто не воровал.
Теперь ей предстоит ответить за свои фантазии в суде. Дело в отношении нее возбуждено по части 1 статьи 306 УК РФ. Санкции по ней довольно суровые: от штрафа в размере от ста до двухсот МРОТ до лишения свободы на срок до двух лет.