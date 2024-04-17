Пенсионерке из Иркутского района прокуратура помогла вернуть похищенные мошенниками деньги

В августе 2023 года мошенники выманили у потерпевшей 346 тысяч рублей под предлогом сохранения сбережений. Установлено, что перевод был осуществлён на счёт, принадлежащий жителю Челябинской области. Прокуратура подала иск в суд о взыскании с владельца счёта денег и процентов за неправомерное использование. Троицкий городской суд Челябинской области иск удовлетворил. Исполнение судебного решения будет контролироваться прокуратурой.