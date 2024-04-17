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Пенсионерке из Иркутского района прокуратура помогла вернуть похищенные мошенниками деньги

В прокуратуру обратилась пожилая жительница Иркутского района, пострадавшая от действий мошенников.

Теперь деньги ей будет возвращать владелец счёта, на который она перевела свои сбережения, считая, что это «резервный счёт» банка. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В августе 2023 года мошенники выманили у потерпевшей 346 тысяч рублей под предлогом сохранения сбережений. Установлено, что перевод был осуществлён на счёт, принадлежащий жителю Челябинской области. Прокуратура подала иск в суд о взыскании с владельца счёта денег и процентов за неправомерное использование. Троицкий городской суд Челябинской области иск удовлетворил. Исполнение судебного решения будет контролироваться прокуратурой.