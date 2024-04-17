Российские десантники уничтожили снайперов ВСУ на Артемовском участке

«Одна из самых результативных снайперских групп российской армии — десантники Уссурийской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в снайперской дуэли уничтожили противника и захватили в плен четверых солдат ВСУ», — сообщили в МО РФ.
Данные о том, что в районе действует снайпер ВСУ, были получены от разведки, сообщает МО. Снайперская группа уссурийских десантников выдвинулась в указанный район. «Лишь на пятые сутки ожидания наблюдатель заметил снайперскую пару ВСУ и ее группу прикрытия. В результате снайперской дуэли был ликвидирован опытный снайпер одного из спецподразделений ВСУ и его группа прикрытия, состоявшая из семи человек», — рассказали в ведомстве.
Уточняется, что для эвакуации своих бойцов противник направил еще одну группу из четырех военнослужащих, на которую устроила засаду снайперская пара десантников с группой прикрытия.
«В результате группа эвакуации ВСУ была захвачена в плен в полном составе», — отметили в МО РФ.