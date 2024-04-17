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Российские десантники уничтожили снайперов ВСУ на Артемовском участке

ЛУГАНСК, 17 апр — РИА Новости. Снайперская группа уссурийских десантников уничтожила снайперов и взяла в плен четверых военнослужащих ВСУ на Артемовском участке фронта в Донбассе, сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Одна из самых результативных снайперских групп российской армии — десантники Уссурийской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в снайперской дуэли уничтожили противника и захватили в плен четверых солдат ВСУ», — сообщили в МО РФ.

Данные о том, что в районе действует снайпер ВСУ, были получены от разведки, сообщает МО. Снайперская группа уссурийских десантников выдвинулась в указанный район. «Лишь на пятые сутки ожидания наблюдатель заметил снайперскую пару ВСУ и ее группу прикрытия. В результате снайперской дуэли был ликвидирован опытный снайпер одного из спецподразделений ВСУ и его группа прикрытия, состоявшая из семи человек», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что для эвакуации своих бойцов противник направил еще одну группу из четырех военнослужащих, на которую устроила засаду снайперская пара десантников с группой прикрытия.

«В результате группа эвакуации ВСУ была захвачена в плен в полном составе», — отметили в МО РФ.