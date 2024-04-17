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В Хабаровском крае из-за паводка эвакуируют жителей поселка Тырма

В Хабаровском крае из-за резкого роста уровня воды в реке Сутырь отрезанными от поселка Тырма Верхнебуреинского района оказались двадцать человек. Накануне во время ледохода там был поврежден мост.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, вода подтопила шесть домов. Для ликвидации ЧС в Тырму вылетели спасатели ГУ МЧС и специалисты краевого комитета по гражданской защите. Людей эвакуируют, для них подготовлены два пункта временного размещения на базе школы и больницы. В поселок доставят десять тепловых пушек, выделенных из краевого резерва.

Напомним, в Хабаровском крае ледоход начался раньше обычного. У Хабаровска сейчас серьезные подвижки льда, в дни вскрытия реки уровень воды может достигнуть 270−330 сантиметров, что остается в пределах нормы.

Прохождение ледохода контролируют оперативные службы. В Хабаровске, например, ограничено нахождение людей в районе утеса, где есть может выдавить из реки ледяные глыбы.

Напомним, из-за обрушения моста в поселке был введен режим ЧС.

МЧС