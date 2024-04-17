Мужчина стрелял в школьников возле лицея № 136 в Новосибирске

По словам школьников, мужчина их обругал, а потом открыл огонь. Об этом сообщает паблик «ЧП Новосибирск».
Новосибирские подростки рассказали о том, что после школы гуляли на площадке на улице Новогодняя. Там заметили мужчину, который сильно ругался на женщину с ребёнком. Школьники стали снимать, заметив это, мужчина пошёл на детей с криком. Они побежали и услышали за спиной несколько выстрелов.
Ребята обратились за помощью к прохожей женщине и забежали в ближайший супермаркет. По данным «АиФ-Новосибирск», стрелявшего задержали.
Ранее «МК в Новосибирске» писал о том, что полиция Новосибирска не приехала после сообщения о нападении на журналистку Сиб.фм.