Мужчина стрелял в школьников возле лицея № 136 в Новосибирске

Новосибирские подростки рассказали о том, что после школы гуляли на площадке на улице Новогодняя. Там заметили мужчину, который сильно ругался на женщину с ребёнком. Школьники стали снимать, заметив это, мужчина пошёл на детей с криком. Они побежали и услышали за спиной несколько выстрелов.