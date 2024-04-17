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Жительницу Новосибирска осудили за поддельное водительское удостоверение

Девушка купила поддельные права за 150 тысяч рублей.

Источник: Аргументы и факты

Первомайский райсуд вынес приговор 23-летней жительнице Новосибирска, которую признали виновной в покупке и использовании поддельных водительских прав. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

По данным суда, девушка не училась в автошколе, не сдавала экзамены. В 2022 году она купила поддельные права у неизвестного в сети за 150 тысяч рублей.

В ноябре 2023 года ее автомобиль остановили инспекторы ДПС в Первомайском районе. Они установили, что её водительские права — подделка. Экспертиза подтвердила это. Во время суда сибирячка признала вину и раскаялась в содеянном. Суд назначил её наказание в виде лишения свободы на четыре месяца.

Напомним, под Новосибирском будут судить водителя с поддельными правами.