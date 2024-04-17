Жительницу Новосибирска осудили за поддельное водительское удостоверение

В ноябре 2023 года ее автомобиль остановили инспекторы ДПС в Первомайском районе. Они установили, что её водительские права — подделка. Экспертиза подтвердила это. Во время суда сибирячка признала вину и раскаялась в содеянном. Суд назначил её наказание в виде лишения свободы на четыре месяца.