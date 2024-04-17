Новосибирский маньяк-потрошитель Чуплинский перестал выплачивать деньги семьям своих жертв

Напомним, что Чуплинский совершил свое первое преступление в 1998 году. Его разыскивали 20 лет. Бывший сотрудник правоохранительных органов убил и расчленил 19 женщин. И это только те убийства, которые удалось доказать, хотя сам преступник подробно описал, как расправился с 29-ю жертвами.