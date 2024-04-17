Трое новосибирцев пострадали в ДТП с пятью автомобилями

Из сообщения следует, что днём 16 апреля 51-летний водитель «Cadillac XT5» двигался по Советскому шоссе со стороны улицы Петухова в сторону Северного проезда. В какой-то момент автомобиль выехал на встречную полосу движения и столкнулся с «Mitsubishi», которым управлял 38-летний мужчина.