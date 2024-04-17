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Трое новосибирцев пострадали в ДТП с пятью автомобилями

На Советском шоссе в Новосибирске столкнулись пять автомобилей — пострадали три человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по городу.

Источник: УГИБДД по Новосибирской области

Из сообщения следует, что днём 16 апреля 51-летний водитель «Cadillac XT5» двигался по Советскому шоссе со стороны улицы Петухова в сторону Северного проезда. В какой-то момент автомобиль выехал на встречную полосу движения и столкнулся с «Mitsubishi», которым управлял 38-летний мужчина.

От удара «Mitsubishi» совершил столкновение с автомобилем «Toyota», за рулем которого находилась 38-летняя сибирячка. «Toyota» начала тормозить, однако врезалась в автомобиль «Nissan» под управлением 54-летнего мужчины.

В этот же момент «Cadillac» столкнулся с автомобилем «Toyota Land Cruiser», которым управляла 49-летняя женщина. Из-за удара «Cadillac» съехал на территорию заправки и врезался в фонарный столб.

В результате ДТП пострадали водитель автомобиля «Cadillac», водитель автомобиля «Toyota» и пассажир.

Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирске на конечных остановках общественного транспорта поставят мусорные контейнеры. Редакция также писала о том, что авиакомпания «S7» возобновляет прямые рейсы из Новосибирска в Калининград.

Егор САФРОНОВ.