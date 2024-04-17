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На Крымском мосту восстановили движение автомобилей

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в оперативном Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.

Источник: РИА "Новости"

Движение было закрыто в среду в 5.48 мск. Всех находившихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие. Причины остановки движения не уточнялись.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — говорится в сообщении.

МЧС