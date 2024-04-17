Мобилизованному из Челябинской области вынесли приговор за самоволку

В Челябинской области вынесли приговор мобилизованному за неявку на службу и самовольное оставление воинской части. Мужчину приговорили к 7,5 годам колонии, сообщили в Магнитогорском гарнизонном военном суде.
На службе южноуралец отсутствовал с 11 апреля по 10 октября и с 24 ноября по 22 декабря 2023 года. Всё это время находился дома в Ашинском районе, пока его не задерживали сотрудники военной полиции.
Суд установил, что мужчина ранее не был судим и не нарушал дисциплину. Он полностью признал свою вину, раскаялся, оказывает материальную помощь родителям, принимал участие в СВО.
Жителя Ашинского района признали виновным по ч. 5 и 3.1 ст. 337 УК РФ. Ему назначили 7,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.