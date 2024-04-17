Под Красноярском сошли с рельсов вагоны грузового поезда

В Красноярском крае следователи устанавливают обстоятельства схода вагона. Об этом сообщили в Следственном комитете.
Предварительно установлено, что утром 17 апреля в Емельяновском районе на стрелочном переводе первого главного железнодорожного пути станции Зеледеево произошёл сход хвостового порожнего вагона в составе грузового поезда. Причины произошедшего устанавливаются.
Красноярским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
Проверку также организовала Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
В КрасЖД сообщили, что пострадавших не было. Однако движение на станции временно приостановлено.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярском крае вынесли приговор жителю Хакасии, признанному виновным в смертельном ДТП, в котором погибли три женщины.