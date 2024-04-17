В Омске вынесли приговор иностранцу из-за перестрелки в парке «Зеленый остров»

«Судом установлено, что 10 мая 2023 г. в ПКиО “Зелёный остров” осужденный совместно со своим товарищем, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, игнорируя большое количество отдыхающих людей, произвели не менее 7 выстрелов из травматических пистолетов в сторону 30-летнего знакомого.