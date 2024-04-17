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В Омске вынесли приговор иностранцу из-за перестрелки в парке «Зеленый остров»

Первомайский районный суд Омска вынес признал 40-летнего иностранного гражданина виновным в хулиганстве с применением оружия, а также незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия, рассказали в среду, 17 апреля 2024 года, в пресс-службе прокуратуры Омской области. Как ранее сообщал «СуперОмск», инцидент активно обсуждался в соцсетях.

«Судом установлено, что 10 мая 2023 г. в ПКиО “Зелёный остров” осужденный совместно со своим товарищем, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, игнорируя большое количество отдыхающих людей, произвели не менее 7 выстрелов из травматических пистолетов в сторону 30-летнего знакомого.

В результате потерпевший получил телесные повреждения, повлекшие легкий вред здоровью", — говорится в официальном сообщении.

Как уточнили в ведомстве, вменяемую ему вину мужчина признал частично, утверждая, что считал свой пистолет не травматическим, а сигнальным, общественный порядок не нарушал, а причиной событий послужил конфликт с потерпевшим.

Суд назначил виновному наказание в виде 3 лет 6 месяцев принудительных работ с удержанием 15% из заработной платы в доход государства. Травматический пистолет по решению суда конфискован.