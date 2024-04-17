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Стало известно, как раскрыли мошенничество с выплатами бойцу СВО в Приморье

Семейную пару подозревают в присвоении выплат за погибшего участника СВО.

Источник: Аргументы и факты

Мошенническую схему с присвоением выплат за погибшего бойца СВО в Приморье раскрыли благодаря неравнодушным гражданам, сообщили корреспонденту vl.aif.ru в прокуратуре региона.

Семейную пару из Яковлевского района подозревают в мошенничестве в крупном размере. По версии следствия, они предложили своему разнорабочему отправиться на СВО по контракту. Предварительно ему организовали фиктивный брак с 63-летней женщиной на случай ранения или гибели, так как родственников у мужчины не было.

Когда он погиб, злоумышленники присвоили выплаты в размере более 8 млн рублей.

Как сообщила старший помощник прокурора Приморского края по взаимодействию со СМИ Дарья Дёмина, о мошенничестве стало известно во время беседы с населением на личном приёме прокурора Яковлевского района.

Получив оперативно значимую информацию, прокурор передал её в подразделения МВД. После проверок информация подтвердилась, возбудили уголовное дело.

Относительно фиктивной «вдовы» сейчас проводят оперативно-следственные мероприятия, чтобы установить её фактическую роль и дать уголовно-правовую оценку её действиям.