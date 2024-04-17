Стало известно, как раскрыли мошенничество с выплатами бойцу СВО в Приморье

Семейную пару из Яковлевского района подозревают в мошенничестве в крупном размере. По версии следствия, они предложили своему разнорабочему отправиться на СВО по контракту. Предварительно ему организовали фиктивный брак с 63-летней женщиной на случай ранения или гибели, так как родственников у мужчины не было.