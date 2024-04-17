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Правоохранители установили личности буйных подростков во Владивостоке: избили мужчину и сверстника

ВЛАДИВОСТОК, 17 апреля, ФедералПресс. Во Владивостоке возбуждено уголовное дело в отношении двух подростков, которые избили иностранца и школьника. Расследование находится на контроле прокуратуры.

Источник: РИА "Новости"

«Следователями СКР по факту хулиганских действий, совершенных группой подростков во Владивостоке, возбуждено несколько уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ “Хулиганство”, — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Приморскому краю.

Сообщается, что двое подростков 13 и 14 лет возле торгового центра в районе улицы Баляева избили 32-летнего иностранного гражданина 5 марта 2024 года.

Также подростки 12 апреля возле школы № 67 на улице Жигура применили насилие к своему сверстнику. В результате случившегося пострадавший был госпитализирован с сотрясением мозга.

Прокуратура признала возбуждение уголовного дела законным. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подростков.

Напомним, на несовершеннолетних хулиганов пожаловались жители Владивостока. По словам местных жителей, подростки занимаются грабежами и избиениями людей разных возрастов.