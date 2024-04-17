Правоохранители установили личности буйных подростков во Владивостоке: избили мужчину и сверстника

«Следователями СКР по факту хулиганских действий, совершенных группой подростков во Владивостоке, возбуждено несколько уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ “Хулиганство”, — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Приморскому краю.
Сообщается, что двое подростков 13 и 14 лет возле торгового центра в районе улицы Баляева избили 32-летнего иностранного гражданина 5 марта 2024 года.
Также подростки 12 апреля возле школы № 67 на улице Жигура применили насилие к своему сверстнику. В результате случившегося пострадавший был госпитализирован с сотрясением мозга.
Прокуратура признала возбуждение уголовного дела законным. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подростков.
Напомним, на несовершеннолетних хулиганов пожаловались жители Владивостока. По словам местных жителей, подростки занимаются грабежами и избиениями людей разных возрастов.