Правоохранители установили личности буйных подростков во Владивостоке: избили мужчину и сверстника

«Следователями СКР по факту хулиганских действий, совершенных группой подростков во Владивостоке, возбуждено несколько уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ “Хулиганство”, — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Приморскому краю.