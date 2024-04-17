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Пропавшего в Омской области мужчину нашли в поле мёртвым

В Омском районе 3 апреля пропал 46-летний местный житель. Как сообщали волонтёры ПСО «ДоброСпас-Омск», в последний раз мужчину видели в населённом пункте Лузино.

Источник: «ДоброСпас-Омск»

Во вторник, 16 апреля, отряд сообщил, что омича нашли погибшим. Как рассказали «Новому Омску» в пресс-службе регионального УМВД, мужчину волонтёры обнаружили в поле между Лузино и Мирной долиной.

Предварительная причина смерти — переохлаждение. Когда омич пропал, температура воздуха ночью была минусовой.

Ранее портал Om1.ru писал о поисках 40-летнего Игоря Ефанова. Мужчина пропал 7 апреля. Он вышел из дома по улице Каховская и до сих пор не вернулся.

Приметы омича: рост 180 см, тёмные прямые волосы, зелёные глаза, носит бороду. В последний раз был одет в синюю ветровку, голубую футболку, тёмно-синие штаны, чёрные сланца и чёрную кепку.

Отмечается, что мужчина может нуждаться в медицинской помощи.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Игоря Ефанова, просят позвонить по телефонам: 8−999−470−10−08, 8−999−453−77−10 или 02 (102).