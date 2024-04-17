В Пермском крае произошла эвакуация детского сада после сообщения о пожаре

В детском саду «Малышок» в селе Сива сработала система «Стрелец-Мониторинг». На место выехали четыре человека личного состава и одна единица техники. Задымление произошло в комнате на первом этаже учреждения. До прибытия огнеборцев эвакуировались 73 ребёнка и 23 взрослых.