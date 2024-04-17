Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае произошла эвакуация детского сада после сообщения о пожаре

Происшествие случилось в селе Сива.

Эвакуация воспитанников и работников детского сада после сообщения о пожаре произошла в Пермском крае, сообщает министерство территориальной безопасности региона.

По данным ведомства, инцидент произошёл в 10 часов утра 16 апреля. Сообщение о возникновении пожара поступило в пожарную часть № 23 Отряда противопожарной службы УГПС региона.

В детском саду «Малышок» в селе Сива сработала система «Стрелец-Мониторинг». На место выехали четыре человека личного состава и одна единица техники. Задымление произошло в комнате на первом этаже учреждения. До прибытия огнеборцев эвакуировались 73 ребёнка и 23 взрослых.

По предварительной информации ГУ МЧС края, в детском саду произошло короткое замыкание электрического водонагревателя без последующего горения. Пострадавших нет.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал об эвакуации в Пермском университете. 15 апреля сотрудники и студенты ПГНИУ массово покинули 8 корпус университета после срабатывания пожарной сигнализации.

МЧС