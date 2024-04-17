В Пермском крае произошла эвакуация детского сада после сообщения о пожаре

Эвакуация воспитанников и работников детского сада после сообщения о пожаре произошла в Пермском крае, сообщает министерство территориальной безопасности региона.
По данным ведомства, инцидент произошёл в 10 часов утра 16 апреля. Сообщение о возникновении пожара поступило в пожарную часть № 23 Отряда противопожарной службы УГПС региона.
В детском саду «Малышок» в селе Сива сработала система «Стрелец-Мониторинг». На место выехали четыре человека личного состава и одна единица техники. Задымление произошло в комнате на первом этаже учреждения. До прибытия огнеборцев эвакуировались 73 ребёнка и 23 взрослых.
По предварительной информации ГУ МЧС края, в детском саду произошло короткое замыкание электрического водонагревателя без последующего горения. Пострадавших нет.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал об эвакуации в Пермском университете. 15 апреля сотрудники и студенты ПГНИУ массово покинули 8 корпус университета после срабатывания пожарной сигнализации.