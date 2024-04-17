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КНБ задержал пятерых казахстанцев

ДКНБ по Кызылординской области и Байконуру при координации органов прокуратуры ликвидирован региональный канал поставки наркотиков, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.

Источник: КНБ РК

По информации официального сайта ведомства, в марте 2024 года в Кызылорде при попытке сбыта 3,5 кг опия задержаны 5 граждан Казахстана.

Кроме того, в ходе дополнительных мероприятий обнаружена подпольная лаборатория по незаконному культивированию конопли.

С санкции суда к задержанным применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Проводится досудебное расследование по ч.2 ст. 300 и ч.3 ст. 297 УК РК. Иную информацию в соответствии с ч.1 ст. 201 УПК РК в КНБ не разглашают.

Добавим, что согласно ч.2 ст. 300 УК РК посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений или культивирование сортов конопли, мака или других растений, содержащих наркотические вещества, совершенные:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) неоднократно;

3) в крупном размере, — наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

А на основании ч.3 ст. 297 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, совершенные:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) неоднократно;

3) в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;

4) должностным лицом с использованием служебного положения;

5) посредством использования электронных информационных ресурсов;

6) в общественном месте, — наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.