КНБ задержал пятерых казахстанцев

По информации официального сайта ведомства, в марте 2024 года в Кызылорде при попытке сбыта 3,5 кг опия задержаны 5 граждан Казахстана.
Кроме того, в ходе дополнительных мероприятий обнаружена подпольная лаборатория по незаконному культивированию конопли.
С санкции суда к задержанным применена мера пресечения в виде содержания под стражей.
Проводится досудебное расследование по ч.2 ст. 300 и ч.3 ст. 297 УК РК. Иную информацию в соответствии с ч.1 ст. 201 УПК РК в КНБ не разглашают.
Добавим, что согласно ч.2 ст. 300 УК РК посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений или культивирование сортов конопли, мака или других растений, содержащих наркотические вещества, совершенные:
1) группой лиц по предварительному сговору;
2) неоднократно;
3) в крупном размере, — наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет.
А на основании ч.3 ст. 297 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, совершенные:
1) группой лиц по предварительному сговору;
2) неоднократно;
3) в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;
4) должностным лицом с использованием служебного положения;
5) посредством использования электронных информационных ресурсов;
6) в общественном месте, — наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.