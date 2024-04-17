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В Крыму временно перекрыли участок автодороги Джанкой-Феодосия

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости. Участок автомобильной дороги Джанкой-Феодосия рядом с Джанкоем временно перекрыт для движения, организован объезд, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Источник: РИА "Новости"

«Временно ограниченно движение автомобилей на участке автомобильной дороги Граница с Херсонской областью — Джанкой — Феодосия от города Джанкоя до с. Победное Джанкойского района» , — сообщил Лукашенко.

Объезд данного участка возможен через автомобильную дорогу от а/д Граница с Херсонской областью — Симферополь — Алушта — Ялта до Азовского через населенные пункты Серноводское, Рубиновка, Азовское Джанкойского района в прямом и обратном направлениях, сообщил он.

Схема движения автобусов по маршрутам регулярных перевозок пригородного и междугородного сообщений временно изменена, сообщил министр.

В ближайшее время будет опубликована временная схема объезда. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно, добавил он.