В Крыму временно перекрыли участок автодороги Джанкой-Феодосия

«Временно ограниченно движение автомобилей на участке автомобильной дороги Граница с Херсонской областью — Джанкой — Феодосия от города Джанкоя до с. Победное Джанкойского района» , — сообщил Лукашенко.
Объезд данного участка возможен через автомобильную дорогу от а/д Граница с Херсонской областью — Симферополь — Алушта — Ялта до Азовского через населенные пункты Серноводское, Рубиновка, Азовское Джанкойского района в прямом и обратном направлениях, сообщил он.
Схема движения автобусов по маршрутам регулярных перевозок пригородного и междугородного сообщений временно изменена, сообщил министр.
В ближайшее время будет опубликована временная схема объезда. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно, добавил он.