В Карши следователь районной прокуратуры попался на взятке

В 2021 году житель Миришкорского района открыл на имя своей родственницы предприятие и получил льготный кредит от банка на сумму 450 миллионов сумов. Однако средства он потратил на свои нужды. Было возбуждено уголовное дело по статье 167 Уголовного кодекса (хищение путем присвоения или растраты). К женщине, на которую был получен кредит, была применена мера пресечения в виде заключения под стражу.