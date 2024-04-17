В Карши следователь районной прокуратуры попался на взятке

Он требовал от руководителя предприятия 5 тысяч долларов в обмен на отмену ареста в период предварительного следствия.
В 2021 году житель Миришкорского района открыл на имя своей родственницы предприятие и получил льготный кредит от банка на сумму 450 миллионов сумов. Однако средства он потратил на свои нужды. Было возбуждено уголовное дело по статье 167 Уголовного кодекса (хищение путем присвоения или растраты). К женщине, на которую был получен кредит, была применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Занимавшийся делом следователь районной прокуратуры потребовал от нее 5 тысяч долларов в обмен на обещание помочь избежать этой участи. Его задержали правоохранители при получении взятки в служебном кабинете.
Было заведено уголовное дело по статье 210 Уголовного кодекса (получение взятки путем вымогательства). Следователя заключили под стражу.