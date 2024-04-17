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51-летний водитель трагически погиб в ДТП в Братском районе

65-летнего пассажира госпитализировали.

Источник: ГУ МВД

Полицейские поделились кадрами с места ужасающего ДТП, в котором погиб 51-летний мужчина. Об этом сообщают в ГУ МВД России по Иркутской области.

— Инцидент произошел 15 апреля на 58 километре федеральной автодороги «Вилюй» в Братском районе. Предварительно известно, что 25-летний водитель иномарки Toyota Land Cruiser Prado двигался в сторону Братска. Парень выехал на встречку и столкнулся с машиной Toyota Fielder, — говорят в МВД.

В результате аварии водитель универсала погиб на месте, не дождавшись приезда скорой помощи, а его 65-летнего пассажира госпитализировали.

Полицейские выясняют причины и условия произошедшего ДТП.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что аэролодка с шестью пассажирами перевернулась на Байкале.