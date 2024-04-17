51-летний водитель трагически погиб в ДТП в Братском районе

Полицейские поделились кадрами с места ужасающего ДТП, в котором погиб 51-летний мужчина. Об этом сообщают в ГУ МВД России по Иркутской области.
— Инцидент произошел 15 апреля на 58 километре федеральной автодороги «Вилюй» в Братском районе. Предварительно известно, что 25-летний водитель иномарки Toyota Land Cruiser Prado двигался в сторону Братска. Парень выехал на встречку и столкнулся с машиной Toyota Fielder, — говорят в МВД.
В результате аварии водитель универсала погиб на месте, не дождавшись приезда скорой помощи, а его 65-летнего пассажира госпитализировали.
Полицейские выясняют причины и условия произошедшего ДТП.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что аэролодка с шестью пассажирами перевернулась на Байкале.