Более 20 семей в Златоусте вынуждены жить в доме с «летающими» балконами

Речь идет о доме на улице Ковшова, 23, который стремительно разрушается. Уже обрушились балконы с пятого по первый этаж. Рассыпается фундамент, текут крыша, потолки, стены и подвалы, из стен выпадают кирпичи. «Чудом никто не пострадал, когда у одной из соседок упал верхний балкон и снес все нижние. ЧП случилось ночью. Вместе с конструкцией в квартире жительницы вырвало кусок стены», — рассказали в Народном фронте.