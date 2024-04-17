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Более 20 семей в Златоусте вынуждены жить в доме с «летающими» балконами

Более 20 семей в Златоусте вынуждены жить в доме с «летающими» балконами, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Речь идет о доме на улице Ковшова, 23, который стремительно разрушается. Уже обрушились балконы с пятого по первый этаж. Рассыпается фундамент, текут крыша, потолки, стены и подвалы, из стен выпадают кирпичи. «Чудом никто не пострадал, когда у одной из соседок упал верхний балкон и снес все нижние. ЧП случилось ночью. Вместе с конструкцией в квартире жительницы вырвало кусок стены», — рассказали в Народном фронте.

В 2018 году местные власти решили признать дом ветхоаварийным, однако ориентировочный год расселения — 2025 год. В администрации предложили жителям согласиться либо на маневренный фонд, либо компенсацию в размере 2−2,5 млн рублей, но отмечается, что на эти деньги можно приобрести аналогичное «убитое» жилье".

Люди обратились на прямую линию с Владимиром Путиным, а Народный фронт — в прокуратуру и Следственный комитет.

недвижимость