Полыхающая под Краснодаром свалка попала на видео

Очевидцы поделились в социальных сетях кадрами, сделанными на месте происшествия. На видео свидетели запечатлели «мусорный полигон», охваченный пламенем. По словам местных жителей, на участке стоял нестерпимый запах. Согласно их версии, кучи отходов подожгли «черные мусорщики», прибегнувшие к радикальным методам, написали паблики.



Сообщение о пожаре на улице Гандбольной поступило в экстренную службу вчера, 16 апреля, в 15:31. Через 8 минут на место прибыли спасатели. Они установили возгорание мусора на площади 300 квадратных метров.



В 15:48 было локализовано пламя. Спустя 33 минуты специалисты ликвидировали открытое горение. Через час огнеборцы устранили последствия пожара.