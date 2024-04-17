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Два человека пострадали при столкновении трамвая и автомобиля в Нижнем Новгороде

Авария произошла на перекрестке улицы Героя Поющева и проспекта Кирова.

Источник: МЧС РФ

Два человека пострадали при столкновении трамвая и автомобиля в Нижнем Новгороде, сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Авария произошла около 20 часов на перекрестке улицы Героя Поющева и проспекта Кирова. Там столкнулись трамвай и отечественный автомобиль.

В результате ДТП пострадали два человека — пассажиры авто. До прибытия бригады скорой помощи им оказали психологическую помощь сотрудники МЧС. Затем пострадавших доставили в городскую больницу № 13.

Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ГИБДД.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что автомобиль и поезд столкнулись на железнодорожном переезде в Кстовском округе.