Два человека пострадали при столкновении трамвая и автомобиля в Нижнем Новгороде, сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Авария произошла около 20 часов на перекрестке улицы Героя Поющева и проспекта Кирова. Там столкнулись трамвай и отечественный автомобиль.
В результате ДТП пострадали два человека — пассажиры авто. До прибытия бригады скорой помощи им оказали психологическую помощь сотрудники МЧС. Затем пострадавших доставили в городскую больницу № 13.
Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ГИБДД.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что автомобиль и поезд столкнулись на железнодорожном переезде в Кстовском округе.