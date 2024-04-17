В Каменске-Уральском простились с военнослужащим, погибшим на СВО

Антон ушел на СВО добровольцем в ЧВК «Вагнер» в марте 2023 года, а в декабре подписал контракт с Минобороны. Он награжден медалью «За взятие Бахмута», Черным крестом ЧВК «Вагнер», медалью «Бахмутская мясорубка» и орденом Мужества (посмертно).Похоронили военнослужащего на Аллее почетных граждан на Волковском кладбище.