В Каменске-Уральском простились с военнослужащим, погибшим на СВО

В свердловском Каменске-Уральском накануне, 16 апреля, простились с Антоном Демидченко, погибшим 19 марта 2024 года во время штурма в населенном пункте Вербовое Полотовского района Запорожской области.
Церемония прощания с 30-летним сержантом десантно-штурмовой бригады прошла на Аллее славы под троекратный залп из боевого оружия.
«Он был общительным, добрым, отзывчивым, говорят о нем его друзья. Занимался спортом, владел техникой рукопашного боя. Очень любил свою семью: маму, жену, двух дочерей», — рассказали в городской администрации.
Антон ушел на СВО добровольцем в ЧВК «Вагнер» в марте 2023 года, а в декабре подписал контракт с Минобороны. Он награжден медалью «За взятие Бахмута», Черным крестом ЧВК «Вагнер», медалью «Бахмутская мясорубка» и орденом Мужества (посмертно).Похоронили военнослужащего на Аллее почетных граждан на Волковском кладбище.