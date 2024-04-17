«Сегодня ночью на территории Орловской области средствами ПВО был сбит вражеский БПЛА. Пострадавших и повреждений объектов нет. На месте происшествия работают оперативные службы, ситуация находится под полным контролем», — написал он.
Ночью в Орловской области средствами ПВО был сбит украинский БПЛА
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Ночью на территории Орловской области средствами ПВО был сбит украинский БПЛА, пострадавших и повреждений объектов нет, сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале.